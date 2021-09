Polizei ermittelt nach Feuer an CDU-Stand in Köln

Köln - Nach einem Feuer an einem Wahlkampf-Container der CDU in Köln hat die Polizei Ermittlungen aufgenommen. Man gehe dem Verdacht auf vorsätzliche Brandstiftung nach, sagte ein Sprecher am Montag. Zeugen hätten zur mutmaßlichen Tatzeit am Samstagabend drei dunkel gekleidete, vermummte Personen wegrennen sehen. Der Staatsschutz ermittle. Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand.

Nach Angaben der CDU waren an dem mobilen Wahlkampf-Container der Partei Reifen angezündet worden. Zudem sei ein Plakat demoliert worden. Daraufhin habe man Strafanzeige gestellt.

Die Junge Union - die Jugendorganisation von CDU und CSU - in Köln schrieb auf Twitter, es handle sich um eine „Brandanschlag“. Auf einem Foto waren schwarze, verrußte Stellen oberhalb zweier Reifen zu sehen.