In Hodenhagen verletzt ein polizeibekannter Mann eine 19-Jährige mit einem Messer lebensgefährlich. Erste Erkenntnisse hat die Polizei schon.

Polizei ermittelt nach Messerangriff auf Frau am Bahnhof

Die 19-Jährige kam mit lebensgefährlichen Verletzungen umgehend in ein Krankenhaus. (Symbolbild)

Hodenhagen - Im Fall des lebensgefährlichen Messerangriffs auf eine junge Frau in Hodenhagen (Heidekreis) laufen die Ermittlungen. „Nach ersten Erkenntnissen kannten sich Täter und Opfer nicht“, sagte ein Polizeisprecher am frühen Morgen. Ein 43-jähriger Deutscher attackierte die 19-Jährige demnach am frühen Abend im Bahnhof der Gemeinde.

Der Mann habe mehrfach auf die Frau eingestochen. Die Tat habe sich vom Bahnsteig auch auf das Gleisbett verlagert, hieß es weiter. Die Frau kam mit lebensgefährlichen Verletzungen umgehend in ein Krankenhaus. Neue Erkenntnisse über ihren Gesundheitsstand gibt es laut Polizei derzeit nicht.

Der Täter ist den Angaben zufolge polizeibekannt und noch vor Ort festgenommen worden. Die genauen Hintergründe der Tat seien noch offen. Es werde wegen eines versuchten Tötungsdeliktes ermittelt.

Bis 1.30 Uhr sei der Bahnhof zur Tataufnahme gesperrt gewesen. Auch der Bahnverkehr auf der Strecke zwischen Hannover und Soltau sei deswegen zwischenzeitlich gestoppt worden.