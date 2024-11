Ein 22-Jähriger wird in einer Wohnung in Cuxhaven mit einem Messer schwer verletzt. Drei Personen werden vorläufig festgenommen, die Polizei ermittelt wegen versuchter Tötung.

Cuxhaven - Bei einer Auseinandersetzung in einer Wohnung in Cuxhaven ist ein 22-Jähriger mit einem Messer schwer verletzt worden. Drei Personen wurden vorläufig festgenommen, die Polizei ermittelt wegen versuchter Tötung. Der 22-Jährige, auf den in der Nacht zum Samstag auch von weiteren Beteiligten eingeschlagen wurde, kam in ein Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Demnach besteht aber keine Lebensgefahr.

Die Beamten fahnden nun nach einem 19-Jährigen, der an der Tat beteiligt gewesen sein soll. Warum es zu der Auseinandersetzung gekommen ist, war zunächst unklar, ebenso der genaue Tatablauf. Nach ersten Ermittlungen handelt es sich um einen Streit im persönlichen Umfeld des Opfers. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.