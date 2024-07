Bremen - Auf einen 25 Jahre alten Mann ist in Bremen geschossen worden. Er erlitt Verletzungen am Bein, wie die Polizei mitteilte. Am späten Samstagabend hörten Anwohner und Passanten demnach mehrere Schüsse und riefen die Polizei. Vor Ort trafen die Beamten auf den Mann, der in ein Lokal geflüchtet war. Nach seinen Angaben schoss ein Unbekannter auf Höhe eines Containers für Drogenkonsumenten auf ihn. Der 25-Jährige kam in ein Krankenhaus.

In der Nähe des Containers fanden die Einsatzkräfte zwei Autos, bei denen Scheiben durch Projektile durchschlagen waren. Zeugen gaben laut Polizei an, dass sie kurz nach den Schüssen zwei Männer weglaufen sahen. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdeliktes und sucht Zeugen, die rund um den Hohentorspark Beobachtungen gemacht haben.