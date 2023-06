Polizei ermittelt nach Tod eines Einjährigen in Tangerhütte

Tangerhütte - Nach dem Tod eines einjährigen Kindes bei einem Unfall in Tangerhütte im Landkreis Stendal ermittelt nun die Polizei. Bei dem Unfall habe eine Arbeitsmaschine das Kind am Montag erfasst und tödlich verletzt, sagte eine Sprecherin der Polizei am Mittwoch. Der Unfallverursacher sei mit dem Kind verwandt. Weitere Angaben zu Unfallhergang oder Fahrzeugführer machte die Sprecherin nicht. Dies sei alles Gegenstand der eingeleiteten Ermittlungen. Zuerst hatte die „Bild“-Zeitung berichtet.