Polizei ermittelt Tatverdächtigen für Brände in Frankenberg

Frankenberg - Ein 19-Jähriger soll für neun Brände in Frankenberg verantwortlich sein. Durch Zeugenhinweise kamen die Ermittler der Chemnitzer Kriminalpolizei dem mutmaßlichen Brandstifter schließlich auf die Spur, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Er wird verdächtigt im Zeitraum von April 2022 bis Juli 2023 im Ortsteil Mühlbach eine Scheune, eine Werkstatt und einen Vierseithof in Brand gesteckt zu haben. Auch soll der junge Mann mehr als 100 Strohballen sowie mehrere Waldstücke angezündet haben. Der bei diesen Bränden verursachte Gesamtsachschaden summiert sich Schätzungen zufolge auf einen sechsstelligen Betrag.

Der Tatverdächtige ist nach Angaben der Polizei in Teilen geständig. Bis zur Entscheidung der zuständigen Staatsanwaltschaft befindet sich der 19-Jährige aus dem Landkreis Mittelsachsen auf freiem Fuß. Die Ermittlungen dauern an.