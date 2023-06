Merseburg - Ein 30-Jähriger ist in Merseburg von einer bislang unbekannten Personengruppe angegriffen und schwer am Kopf verletzt worden. Der Mann war am Sonntagnachmittag in der Straße des Friedens unterwegs, als ihn die Gruppe gezielt attackiert haben soll, wie die Polizei am Montag mitteilte. Den Angaben zufolge nutzten die Täter unter anderem Schlagwerkzeuge, um ihr Opfer zu verletzten. Der Mann kam in ein Krankenhaus und musste notoperiert werden. Die Polizei ermittelt wegen versuchten Totschlags und sucht nach Zeugen.