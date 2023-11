Polizei ermittelt zum Tod eines Mannes in Pirna

Pirna - Nach dem Fund einer männlichen Leiche in Pirna ermittelt die Polizei zu den näheren Todesumständen. Derzeit gebe es keine Hinweise auf eine Straftat oder einen Suizid, sagte ein Sprecher am Montag auf Anfrage. Nähere Angaben zur Identität des Toten wollten die Ermittler noch nicht preisgeben. Der Mann war am Sonntagnachmittag leblos gefunden worden, für ihn kam jede Hilfe zu spät. Über den Fall hatte zuvor das Internetportal „Tag24“ berichtet.