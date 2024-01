Dresden - Wegen einer großen Bauern-Demonstration in Dresden erwartet die Polizei am Mittwoch erhebliche Verkehrseinschränkungen. Wer kann, solle die Innenstadt umfahren und mehr Zeit einplanen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Weil die Landwirte mit Traktorkorsos aus verschiedenen Teilen Sachsens kommen wollen, sei vor allem auch auf den Bundesstraßen 6, 170 sowie 173 mit Beeinträchtigungen zu rechnen. Bauernverbände rufen zu der Großdemonstration auf dem Theaterplatz auf. Die Landwirte fordern eine vollständige Rücknahme der geplanten Kürzungen bei den Subventionen für Agrardiesel.