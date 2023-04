Berlin - In Berlin sitzen zwei mutmaßliche Trickdiebe in Haft, die sich als Handwerker ausgegeben haben sollen. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, sollen der Mann und die Frau am Dienstag in der Wohnung einer 96-Jährigen im Ortsteil Schmargendorf mehrere Behältnisse geöffnet und durchwühlt haben. Am Mittwoch wurden die beiden 27-Jährigen und eine 31 Jahre alte Komplizin einem Haftrichter vorgeführt, der gegen die zwei mutmaßlichen Diebe Haftbefehl erließ. Gegen die 31-Jährige lag indes kein Haftgrund vor.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft hatte die Seniorin am Dienstagmittag einen Anruf erhalten. Eine angebliche Mitarbeiterin ihrer Hausverwaltung teilte der Frau mit, dass es einen Wasserschaden in ihrem Haus gebe. Als es dann an der Wohnungstür klingelte, ließ die Frau die 27-Jährigen herein. Die Verdächtigen ließen die Seniorin den Wasserhahn auf- und zudrehen und lenkten sie so ab.

Einsatzkräfte des Fachdezernats Trickdiebstahl bemerkten das Trio zufällig in der Nähe des Tatorts und nahmen es fest. Unklar war zunächst, ob die Täter Beute dabei hatten. Die Kriminalpolizei ermittelt. Geklärt werden soll auch, ob die Verdächtigen weitere vergleichbare Diebstähle begangen haben. Bei Durchsuchungen ihrer Wohnungen seien Beweismittel mit Bezug auf andere Taten sichergestellt worden, sagte ein Polizeisprecher.