Bernburg - In Bernburg hat die Polizei einen Mann erwischt, gegen den 17 Haftbefehle ausgeschrieben waren. Die Beamten hätten den 57-Jährigen am Samstagabend an seiner Wohnanschrift angetroffen, teilte das Polizeirevier Salzlandkreis am Sonntag mit. Der Mann konnte die insgesamt 334 Euro bezahlen, die ihn vor einem Aufenthalt im Gefängnis bewahrten. Es habe sich etwa um Ordnungswidrigkeiten im Zusammenhang mit dem Straßenverkehr gehandelt, hieß es.