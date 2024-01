Erfurt - Die Polizei hat mutmaßliche Internetbetrügereien zweier junger Leute in Erfurt aufgedeckt. Eine 21-Jährige soll über ein Kleinanzeigenportal im Netz vermeintlich hochwertige Elektronikartikel angeboten haben, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Dabei soll es sich allerdings um Fälschungen gehandelt haben. Bei einer Durchsuchung am Freitag seien mehrere vermutlich gefälschte Produkte beschlagnahmt worden. Die 21-Jährige und ihr 24 Jahre alter Begleiter sehen sich nun mit einem Strafverfahren unter anderem wegen gewerbsmäßigen Betrugs konfrontiert. Ein Zeuge habe zuvor Hinweise in der Sache gegeben, hieß es.