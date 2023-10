Chemnitz - Die Chemnitzer Kriminalpolizei hat einem mutmaßlichen Drogendealer das Handwerk gelegt und mehrere Kilogramm Marihuana beschlagnahmt. Der 27-Jährige wurde am Mittwochmittag nach einer Verfolgungsfahrt auf der A4 nördlich von Chemnitz gestoppt, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Bei der Kontrolle wurden in einer Reisetasche 15 Kilo Marihuana in 15 Päckchen gefunden. Weiterhin stellten die Beamten in dem Auto etwas mehr als 2000 Euro Bargeld, mehrere Messer, Reizgas und Pyrotechnik sicher. Der Mann wurde vorläufig festgenommen und auf ein Polizeirevier gebracht.

Am Mittwoch wurden danach zwei Wohnungen in Chemnitz durchsucht. In der Wohnung des 27-Jährigen wurden 23 500 Euro sichergestellt. In der Wohnung eines 26-jährigen mutmaßlichen Komplizen wurden ein Kilogramm Marihuana, drei Cannabispflanzen sowie Betäubungsmittel- und Konsumutensilien sichergestellt. Der Mann wurde ebenso vorläufig festgenommen. Gegen den 27-Jährigen wurde am Donnerstag Haftbefehl erlassen. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Der 26-Jährige kam wieder auf freien Fuß. Die Polizei ermittelt gegen beide wegen des unerlaubten Handels mit Drogen.