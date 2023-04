Weißenfels - Die Polizei hat in Weißenfels (Burgenlandkreis) zwei Männer nach einem Raubversuch gestellt und festgenommen. Die 37- und 39-Jährigen hätten am Samstag im Foyer einer Bankfiliale versucht, einem 58-Jährigen abgehobenes Geld zu rauben, teilten die Beamten am Sonntag mit. „Hierzu schlugen und traten sie gemeinschaftlich auf den Mann ein“, hieß es. Ohne Diebesgut hätten die beiden Männer den Ort verlassen.