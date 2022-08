Polizei fasst mutmaßliche Einbrecherbande im Raum Osnabrück

Osnabrück - Die Polizei hat eine mutmaßliche Einbrecherbande im Raum Osnabrück festgenommen. Nach einem Hinweis einer Zeugin nahmen die Beamten am Donnerstag drei Verdächtige fest, darunter den mutmaßlichen Kopf der Gruppe, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Sie stehen im Verdacht, zahlreiche Wohnungseinbrüche, unter anderem in Osnabrück und umliegenden Orten, verübt und mindestens 100.000 Euro Schaden verursacht zu haben.

An der Festnahme der drei Männer zwischen 24 und 28 Jahren waren auch Polizeispezialkräfte beteiligt. Die Männer sind inzwischen in Untersuchungshaft. Bei Hausdurchsuchungen fanden die Ermittler am Donnerstag unter anderem Schmuck und elektronische Geräte. Die Polizei ermittelt bereits seit Herbst 2021 in dem Fall. In Bezug auf weitere Mitglieder der Bande sowie bei der Zuordnung weiterer, noch ungeklärter Einbrüche dauern die Ermittlungen nach Angaben der Beamten an.

Ein Zusammenhang mit einer anderen Raubüberfallserie in der Region Osnabrück, die am Mittwoch in der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY... ungelöst“ Thema war, besteht laut einem Polizeisprecher nicht.