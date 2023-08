Nochten - Die Polizei hat am Braunkohletagebau Nochten (Landkreis Görlitz) einen mutmaßlichen Kabeldieb auf frischer Tat gestellt. Eine Kamera erfasste in der Nacht zu Montag mehrere Personen auf dem Gelände, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Danach machten sich Polizisten sofort auf die Suche und stellten den 31-Jährigen. Er war gerade dabei, etwa 300 Kilogramm Kupferkabel wegzutragen. Der Mann hatte zudem Schneidwerkzeug dabei. Ein Drogentest bei ihm schlug positiv auf Amphetamine an. In der Nacht zu Sonntag waren ebenfalls Diebe am Werk, die aber mit ihrer Beute entkamen: Sie stahlen 100 Meter Kupferkabel im Wert von 5000 Euro, wie es hieß.