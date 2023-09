Hannover - Knapp zwei Monate nach einem Überfall auf ein Juweliergeschäft in der Innenstadt von Hannover hat die Polizei einen Tatverdächtigen gefasst. Der 19-Jährige habe sich im Rahmen eines „gezielten Einsatzes“ am Donnerstagnachmittag widerstandslos in Hannover festnehmen lassen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Der Tatverdächtige kam demnach in Untersuchungshaft. Er sollte am Freitag einem Haftrichter vorgeführt werden. Ein zweiter gleichaltriger Tatverdächtiger, der ebenfalls an dem Überfall beteiligt gewesen sein soll, war den Angaben zufolge noch auf der Flucht.

Am 11. Juli hatten zwei Räuber mit einem Hammer die Vitrinen eines Juweliers eingeschlagen, geplündert und einen Angestellten angeschossen. Geschossen haben soll der noch flüchtige Komplize des nun festgenommen Tatverdächtigen, wie die Ermittler mitteilten. Zum Zeitpunkt der Tat waren auch mehrere Kunden in dem Geschäft. Der 39 Jahre alte Angestellte wurde lebensgefährlich verletzt. Die Polizei suchte daraufhin nach den Tätern, die nach dem Überfall mit ihrer Beute, diversen Schmuckstücken, auf Damenfahrrädern entkommen waren.

Wie Staatsanwaltschaft und Polizei weiter mitteilten, hatte sich nach Auswertung zahlreicher Spuren der Tatverdacht gegen den 19-Jährigen erhärtet. Zeitgleich zu der Festnahme durchsuchte die Polizei Objekte an fünf Orten im Stadtgebiet von Hannover. Dabei wurden den Angaben zufolge mehrere Beweismittel beschlagnahmt. Die Polizei ermittelt wegen versuchten Totschlags im Zusammenhang mit schwerem Raub.