Unachtsamkeit hat in Brandenburg gleich zu mehreren Bränden geführt. Was ist passiert?

In Brandenburg gab es am Wochenende mehrere Brände. (Symbolbild)

Potsdam - Eine Zigarette falsch beseitigt, ein Wespennest mit Feuer bekämpft: Aufgrund von Unachtsamkeit sind am Wochenende nach Angaben der Polizei mehrere Brände entstanden. Verletzt wurde demnach niemand.

Am Samstag brannte es in Potsdam in einem Hochhaus. Mehrere Wohnungen wurden dabei beschädigt. Die Ursache war nach Polizeiangaben eine unsachgemäß entsorgte Zigarette.

Feuer im Kampf gegen Wespennest

In Bad Saarow (Landkreis Oder-Spree) stand am Samstag ein Dachstuhl eines Hauses in Flammen. Auch hier sei der Brand fahrlässig herbeigeführt worden, teilte die Polizei mit. Der Hauseigentümer hatte demnach versucht, ein Wespennest unsachgemäß mit Feuer zu entfernen. Weil die Feuerwehr schnell löschte, blieb der Schaden den Angaben zufolge überschaubar.

In Bagemühl (Landkreis Uckermark) brannte laut Polizei fast ein Haus nieder. Nach ersten Erkenntnissen machte ein Bewohner am Samstag in unmittelbarer Nähe eines Strohballens, der unter einem Vordach gelagert war, Feuer in einer Feuertonne. Dabei entzündete ein Funken das Stroh.

Ein Strohballen in Flammen

Der Mann löschte das Feuer den Angaben zufolge zunächst. Der Strohballen geriet demnach allerdings erneut in Brand, woraufhin das Vordach abbrannte.

Die Rückseite des Hauses wurde durch das Feuer schwer beschädigt. „Nur durch das schnelle Eingreifen der örtlichen Feuerwehren konnte ein Übergreifen des Feuers auf das gesamte Gebäude sowie auf umstehende Wohngebäude verhindert werden“, erklärte ein Sprecher der Polizei.