Uslar - Einen besonderen Vermisstenfall haben Polizisten in der Kleinstadt Uslar im Landkreis Northeim erfolgreich bearbeitet. Nachdem sich eine Kalifornische Schopfwachtel ins Foyer des Kommissariats verirrt hatte, sei es den Beamtinnen und Beamten gelungen, die Eigentümer des Tieres zu finden, teilte eine Polizeisprecherin am Samstag mit. Dazu habe es am Freitag einen Aufruf über Facebook gegeben. Die Schopfwachtel sei wohlbehalten nach Hause zurückgekommen. Weitere Angaben machte die Polizei nicht.

Die Kalifornische Schopfwachtel gelangte im 19. Jahrhundert nach Europa und ist heute bei Ziergeflügelzüchtern gut etabliert. Grund dafür ist nach Angaben der Webseite „Wachtel-Wissen.de“ vor allem ihr extravagantes Federkleid mit einer charakteristischen Haube.