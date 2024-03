Mühlhausen - Bei Durchsuchungen wegen Falschgeldermittlungen ist die Polizei im Raum Mühlhausen fündig geworden: In einer Wohnung seien Blüten mit einem aufgedruckten Wert von insgesamt 1525 Euro gefunden worden, teilte die Polizei am Montag mit. Zudem hätten die Ermittler auch Drogen entdeckt. Die Beamten durchsuchten demnach am vergangenen Mittwoch Wohnungen mehrerer Beschuldigter im Raum Mühlhausen. Weitere Details nannte die Polizei unter Verweis auf die laufenden Ermittlungen nicht.

Wer vermutet, Falschgeld erhalten zu haben, sollte sich an die Polizei wenden und die Scheine nicht weitergeben. Eine Weitergabe ist demnach strafbar. Blüten können sich laut Polizei etwa anders anfühlen als richtige Geldscheine oder bestimmte optische Änderungen haben. Umfangreiche Hinweise finden sich auf der Website der polizeilichen Kriminalprävention von Bund und Ländern.