Cloppenburg/Oldenburg - Die Polizei in Cloppenburg hat bei einem Einsatz die Leiche einer Frau gefunden. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Oldenburg vom Donnerstag kam die Frau durch Fremdeinwirkung zu Tode. Bei der Fahndung am Mittwoch nach dem Tatverdächtigen fanden die Beamten den Angaben zufolge eine leblose Person in einer Halle, die sich das Leben genommen hatte. Bei dieser Person habe es sich um den Tatverdächtigen gehandelt, sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft. Weitere Details wollte die Staatsanwaltschaft nicht bekanntgeben. Zuerst hatte das Portal „O.M. Online“ darüber berichtet.