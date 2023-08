Helmstedt - Nach einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Helmstedt haben Einsatzkräfte eine Leiche in einer Wohnung gefunden. Deren Todesumstände seien noch völlig unklar, hängen aber nicht mit dem Brand zusammen, teilte ein Polizeisprecher mit. Ein Todesermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Das Feuer sei in der Nacht auf den Samstag in einem Kellerabteil ausgebrochen, in dem Sperrmüll gelagert wurde. Wegen der starken Rauchentwicklung im Treppenhaus mussten einige Bewohner von der Feuerwehr per Drehleiter aus dem Gebäude gerettet werden. Alle blieben unverletzt.

Die Untersuchungen zur Brandursache wurden aufgenommen. Nach dem Ende der Löscharbeiten belüftete die Feuerwehr das Haus und die Bewohner konnten in ihre Wohnungen zurückkehren.