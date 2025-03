Die Polizei bekommt einen Hinweis und durchsucht die Wohnung eines Mannes in Neukölln. Dabei stößt sie nicht nur auf Waffen und Bargeld.

Polizei findet Messer und Schrotflinte in Wohnung

Berlin - Die Berliner Polizei hat bei einem Einsatz in Neukölln in der Wohnung eines Mannes Messer, Schusswaffen und Munition beschlagnahmt. Darunter war auch eine Schrotflinte. Außerdem fanden die Beamten am Samstag größere Mengen verschreibungspflichtiger Medikamente, wie die Polizei auf Facebook mitteilte.

Dazu gehörten fast 900 Tabletten Bromazepam und mehr als 3.000 Diazepam-Tabletten. Beide Medikamente werden zur Behandlung von Angstzuständen eingesetzt.

Polizei bekommt ein Hinweis auf Drogenhandel

Die Polizei hatte zuvor den Hinweis erhalten, dass es sich bei dem Mann möglicherweise um einen Drogendealer handle und war daraufhin unter anderem mit dem SEK in Neukölln angerückt. Zuvor hatte die Zeitung „B.Z.“ über den Einsatz berichtet.

In der Wohnung des Tatverdächtigen wurde auch eine dreistellige Bargeldsumme beschlagnahmt. Gegen den Mann wurde inzwischen ein Untersuchungshaftbefehl erlassen.