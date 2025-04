Eine Seniorenunterkunft in Freital meldet einen Bewohner als vermisst. Bis kurz nach Mitternacht wird nach ihm gesucht.

Freital - Mit der Hilfe eines Hubschraubers hat die Polizei in der Nacht einen in Freital (Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge) vermissten 86-Jährigen gefunden. Die Leitung eines Seniorenheims hatte am Mittwochabend die Beamten über das Verschwinden des Mannes informiert, wie die Polizei mitteilte. Die Polizei startete eine Suche, auch ein Spürhund und der Hubschrauber wurden eingesetzt.

Nach mehreren Stunden entdeckte die Hubschrauberbesatzung den Mann kurz nach Mitternacht am Ufer der Wilden Weißeritz. Die Polizisten brachten den 86-Jährigen zunächst zu einem Arzt, um ihn untersuchen zu lassen. Anschließend kam er wohlbehalten wieder in seine Unterkunft im Ortsteil Hainsberg zurück, wie es hieß.