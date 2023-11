Osnabrück - Nach einer groß angelegten Suchaktion hat die Polizei einen vermissten Senior nach einem Fahrradsturz bei Osnabrück gefunden. Der 79-Jährige war ansprechbar und kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Seine 79 Jahre alte Ehefrau hatte die Beamten am Samstagabend alarmiert, weil ihr Mann nach einem Spaziergang mit dem Hund nicht nach Hause gekommen war. Die Beamten suchten die typische Spazierroute des Seniors am Rubbenbruchsee ab. Dort fanden sie den 79-Jährigen. Er war mit seinem Fahrrad gestürzt und unter diesem eingeklemmt, sodass er nicht aus eigener Kraft aufstehen konnte. Auch der Hund war noch vor Ort. Die Polizei brachte Hund und Fahrrad zur Ehefrau.