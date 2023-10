Polizei findet zahlreiche Drogen in Koks-Taxi in Friedenau

Berlin - Die Polizei hat in einem sogenannten Koks-Taxi in Berlin-Friedenau verschiedene Drogen entdeckt und beschlagnahmt. Die Beamten wollten den Wagen am Montagabend auf der A100 kontrollieren, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der Fahrer versuchte zunächst, zu flüchten, konnte jedoch schließlich gestoppt werden, als er in der Varziner Straße einem entgegenkommenden Auto ausweichen wollte und in eine Parklücke fuhr.

Da der 41 Jahre alte Verdächtige seinen Wagen verriegelte, musste die Polizei eine Scheibe einschlagen. An Bord wurden eine Vielzahl von Reagenzgefäßen mit mutmaßlichem Kokain, Druckverschlusstüten mit mutmaßlichem Cannabis und mit mutmaßlichem Crystal Meth, ein Handy und Geld entdeckt. Neben den Fundstücken wurde auch der Führerschein des Mannes sichergestellt. Der Mann kam in ein Polizeigewahrsam und wurde nach Abschluss der Maßnahmen wieder entlassen, wie es hieß.