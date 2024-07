Diesdorf - Eine Frau soll mit ihrem Auto in ein parkendes Auto gefahren und anschließend mit kaputtem Wagen weitergefahren sein. In der Nacht zu Samstag sei die 50-Jährige von Diesdorf (Altmarkkreis Salzwedel) in Richtung Wittingen in Niedersachsen gefahren und aus ungeklärter Ursache auf die linke Straßenseite geraten, teilte die Polizei heute mit. Dort sei sie in das parkende Auto gefahren.

Durch den Zusammenstoß sei ein Schaden im mittleren fünfstelligen Euro-Bereich entstanden, hieß es. Die Unfallverursacherin sei nach dem Unfall mit eingeschalteter Warnblinkanlage weitergefahren. Dabei sei ein lautes Schleifgeräusch hörbar gewesen. Die Beamten stellten den Führerschein der Frau sicher, wie es hieß. Nun müsse sie sich demnächst in einem Strafverfahren wegen Unfallflucht verantworten.