Chemnitz - Eine Frau ist nach Polizei-Angaben in Chemnitz vor einen Bus gestoßen und schwer verletzt worden. Demnach hatte es am Sonntagnachmittag einen Streit zwischen drei Frauen an einer Bushaltestelle am Hauptbahnhof gegeben. Dann habe eine 40-Jährige die 67-Jährige vor einen einfahrenden Bus gestoßen, teilte die Polizei mit. Die Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht. Gegen die 40-Jährige wird nun wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdeliktes ermittelt.