Bremen - Bei einem Einsatz gegen die organisierte Kriminalität und den bandenmäßigen Drogenhandel haben Einsatzkräfte aus Bremen und Niedersachsen mehrere Wohnungen durchsucht. Wie die Bremer Polizei mitteilte, wurden vier Durchsuchungsbeschlüsse in Bremen und einer im benachbarten Niedersachsen vollstreckt. Die durchsuchten Räumlichkeiten wurden den bisherigen Ermittlungen zufolge durch kriminelles Einwirken auf die Mieter für die Lagerung von Drogen genutzt. Das Vorgehen ist unter dem Begriff „Cuckooing“ bekannt.

Verhalten wie ein Kuckuck?

Das Wort nimmt Bezug zum Verhalten des Kuckucks, der seine Eier in fremde Nester legt. Beim sogenannten Cuckooing geht es darum, dass Kriminelle die Wohnungen unbeteiligter Menschen für illegale Geschäfte nutzen. Betroffen sind oft besonders schutzbedürftige Menschen wie Suchtkranke, Senioren oder sozial benachteiligte Personen.

Bei dem Einsatz am Mittwoch stellte die Polizei Drogen, Datenträger, Smartphones und Bargeld sicher. Im Fokus der Ermittlungen standen demnach acht Männer im Alter zwischen 29 und 58 Jahren. Bei den Durchsuchungen trafen die Einsatzkräfte auf drei weitere verdächtige Personen. Darunter war ein Mann, der viel Bargeld bei sich hatte. Die Polizei leitete gegen ihn ein Verfahren wegen des Verdachts der Geldwäsche und aufenthaltsbeendende Maßnahmen ein. Nach Rücksprache mit dem Migrationsamt wurde er in Gewahrsam genommen, er soll in Abschiebehaft kommen, wie die Polizei mitteilte.