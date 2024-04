Polizei geht gegen Falschparker am Blauen See vor

Hüttenrode - Die Polizei im Harz will an den kommenden Wochenenden verstärkt gegen Falschparker rund um den Blauen See vorgehen. Zuletzt sei es zu Beeinträchtigungen unter anderem durch Falschparker auf der Bundesstraße gekommen, teilte das Polizeirevier Harz am Freitag mit. Falschparker müssten damit rechnen, dass ihre Fahrzeuge abgeschleppt würden. Der Blaue See im Harz ist bei Touristen und für Ausflüge sehr beliebt. Das an Calcium übersättigte Wasser führt vor allem im Frühjahr zu einer intensiven Blaufärbung des Tagebaulochs.