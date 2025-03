Eine Gruppe Einbrecher soll hinter einer Einbruchserie in Brandenburg und Sachsen-Anhalt stecken. Nun wurde sie auf frischer Tat erwischt.

Die Verdächtigen wurden in Berlin festgenommen. (Symbolbild)

Biesenthal/Berlin - Die Polizei hat einer mutmaßlichen Einbrecherbande das Handwerk gelegt. Sie soll für mehrere Einbrüche in Brandenburg und Sachsen-Anhalt verantwortlich sein. Am Mittwochabend erwischten Ermittler die Gruppe in Biesenthal auf frischer Tat und nahmen fünf Verdächtige fest, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte.

Bei anschließenden Durchsuchungen in Berlin konnten diverse Beweismittel gefunden werden, bei denen es sich vermutlich um Diebesgut handelt. Den Angaben zufolge seien Bargeld, Schmuck und Uhren sichergestellt worden. Auch ein weiteres Mitglied, eine Frau, wurde bei den Durchsuchungen festgenommen. Gegen sie lag bereits ein Haftbefehl vor.

Gegen die fünf in Biesenthal festgenommenen Männer wurde Haftbefehl erlassen. Sie befinden sich in Untersuchungshaft. Den Angaben zufolge werden der Gruppe mindestens elf Einbrüche zugerechnet. Ermittelt wird wegen schweren Bandendiebstahls. Den Festnahmen gingen Ermittlungen einer gemeinsamen Ermittlungsgruppe in Berlin und Brandenburg voraus, hieß es.