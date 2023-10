Erfurt - Bei Durchsuchungen an einer Erfurter Schule in Folge einer Bombendrohung hat die Polizei keine verdächtigen Gegenstände gefunden. Es könne Entwarnung gegeben werden, sagte eine Polizeisprecherin am frühen Montagnachmittag. Alle polizeilichen Maßnahmen seien beendet. Der Schulbetrieb werde erst am Dienstag wieder aufgenommen.

Am Montagmorgen sei eine E-Mail mit der Drohung von einer Person der Schule gelesen worden. Diese habe die Polizei alarmiert, sagte die Sprecherin. Danach sei die Kooperative Gesamtschule „Am Schwemmbach“ (KGS) evakuiert worden. Polizisten hatten das Schulgebäude und Gelände mit Spürhunden durchsucht.

Ob es einen Zusammenhang mit ähnlichen Drohungen an Schulen in anderen Bundesländern von Montag gebe, sei bislang nicht klar, sagte die Sprecherin. Ermittelt werde gegen unbekannt wegen Störung des öffentlichen Friedens aufgrund der Androhung einer Straftat.