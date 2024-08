Hunderttausende Kinder in Sachsen kehren wieder in den Unterricht zurück. Nach den Sommerferien hat die Polizei den Verkehr vor den Schulen besonders im Blick.

Polizei kontrolliert verstärkt an Schulen

Chemnitz - Zu Beginn des neuen Schuljahres hat die Polizei in Chemnitz verstärkt den Verkehr vor Schulen kontrolliert. In der Regel fuhren die Menschen dort vorsichtig - vor allem, wenn dort auf Kinder hingewiesen wird, sagte eine Polizeisprecherin. Mehr als 500.000 Mädchen und Jungen kehren heute nach den Sommerferien wieder in den Unterricht zurück.

Besonders eng und unübersichtlich könne es dort werden, wo Eltern ihre Kinder vor den Schulen aus dem Auto lassen, so die Sprecherin. Das Polizeirevier kontrolliere vor allem die Geschwindigkeit, mit der die Verkehrsteilnehmer in der Nähe von Schulen unterwegs sind. Verstärkt kontrolliert wird demnach nicht nur zu Beginn des neuen Schuljahres, sondern auch zum Beginn des Halbjahres, hieß es.