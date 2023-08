Meißen - Zum Beginn des neuen Schuljahres hat die Polizei in Sachsen verstärkte Geschwindigkeits- und Verkehrskontrollen angekündigt. Die Aktion solle für mehr Sicherheit der Kinder und insbesondere der Erstklässler sorgen, teilte das Innenministerium mit. Aufkleber an Schulbussen und Polizeifahrzeugen sollen die Autofahrer zudem an die Schulanfänger erinnern. Die Verkehrssicherheitsaktion wird gemeinsam von der Polizei und dem Verband des Sächsischen Verkehrsgewerbes organisiert.

„Ganz gleich, ob zu Fuß oder mit dem Fahrrad – besonders jetzt zu Beginn des Schuljahres ist es enorm wichtig, dass unsere Kinder gut vorbereitet und aufmerksam im Straßenverkehr unterwegs sind“, sagte Innenminister Armin Schuster (CDU). Zugleich müsse für alle anderen Verkehrsteilnehmer selbstverständlich sein, besonders vorausschauend an Schulwegen und in der Nähe von Schulen zu fahren.

Am Mittwochmorgen hatte Schuster mit Jungen und Mädchen aus der zweiten und dritten Klasse in Meißen über Verkehrsregeln gesprochen. Dabei hatten ihm die Kinder auch gezeigt, wie man sicher über die Straße geht. Die Schule hatte am Montag für rund 536 000 Mädchen und Jungen in Sachsen begonnen, unter ihnen sind diesmal 42 000 Erstklässler.