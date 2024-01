Traktoren fahren in Schritttempo über die Bundesstraße B65 zwischen Sehnde und Hannover und bremsen den Verkehr aus.

Hannover/Osnabrück - Landwirte haben bei ihren Protestaktionen am Montagmorgen auch Autobahnen in Niedersachsen zeitweise blockiert. Betroffen war unter anderem die Autobahn 2 bei Lauenau, sagte eine Polizeisprecherin in Hannover. Die Polizei habe mit den Versammlungsführern gesprochen, die Fahrbahn wieder freizugeben.

Auch bei Osnabrück hatten zeitweise rund 100 Traktoren in Höhe der Anschlussstelle Lüstringen die Fahrbahnen der A 33 Osnabrück-Paderborn in Fahrtrichtung Süden blockiert. Nach einer Ansprache der Versammlungsteilnehmer sei der linke Fahrstreifen wieder freigegeben worden, sagte eine Sprecherin der Polizei in Osnabrück.

Die Autobahn 1 sei ebenfalls von Blockadeaktionen betroffen gewesen, sagte die Polizeisprecherin. Hier sei insbesondere die Auffahrt Neuenkirchen-Vörden blockiert worden.

Auch in Innenstädten kam es zu Verkehrsbehinderungen. In Osnabrück wurden laut Polizei die Traktoren nach Absprache auf dem Wallring geparkt. Auf den Zufahrtsstraßen sei es zu starken Verkehrsbeeinträchtigungen gekommen. Das galt laut Polizei auch für die Region Hannover.