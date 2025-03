Berlin - 88 und 18 als Codes von Neonazis sind vielen bekannt, Zahlen und Symbole wie 19/8 oder (((...))) sind es weniger. Antisemitismus oder Rechtsextremismus wird von den Tätern mit einer Vielzahl von Begriffen und Codes verschlüsselt, um mit Gleichgesinnten zu kommunizieren. Das geht auch aus dem „Leitfaden zur Verfolgung antisemitischer Straftaten in Berlin“ hervor, den Polizei und Staatsanwaltschaft in aktualisierter Form veröffentlichten.

Der Leitfaden soll Polizisten und Staatsanwälte für das Thema sensibilisieren und eine praxisnahe Handlungsempfehlung geben. Dabei geht es um das Erkennen von Merkmalen antisemitischer Straftaten und Tatmotiven, die nicht immer sofort ersichtlich sind. Orientiert wird sich an der Arbeitsdefinition von Antisemitismus der Internationalen Allianz für Holocaust-Gedenken.

Daten und Beispiele zur Einordnung

Der Leitfaden nennt zahlreiche Beispiele wie Aufrufe zum Kampf gegen Juden, stereotype Anschuldigungen, Mythen über eine angebliche jüdische Weltverschwörung, die Holocaustleugnung, die Leugnung des Rechts des jüdischen Volkes auf Selbstbestimmung oder die kollektive Zuschreibung der Verantwortung von Juden für die Politik Israels. „Straftaten sind antisemitisch, wenn die Angriffsziele (...) deshalb ausgewählt werden, weil sie jüdisch sind“ oder so wahrgenommen werden.

Wichtig könne auch der Zusammenhang mit einem jüdischen Feier- oder Gedenktag sein, so der Leitfaden, der zahlreiche entsprechende Daten nennt. Aufgelistet werden auch Jahrestage der rechtsextremen Szene und solche mit Bezug zum Nahostkonflikt.

Die Bedeutungen von „Auschwitzlüge“ und „Umvolkung“ werden erläutert, ebenso der antisemitische und israelfeindliche Kontext der Parolen „From the River to the Sea, Palestine will be free“, „Kindermörder Israel“ und „Intifada“ sowie das rote Dreieck der Hamas.

In Online-Kommentaren finde sich manchmal eine dreifache Klammer „(((…)))“, um Namen jüdischer Menschen, heißt es. Sie solle symbolisieren, dass angebliche Taten von Juden dazu geführt hätten, dass ihre Namen „durch die Geschichte hallen“. Auch viele bekannte und weniger bekannte Ziffernkombinationen für Buchstaben an ihrer Stelle im Alphabet kommen vor: 18 (für die Anfangsbuchstaben von Adolf Hitler), 88 (Heil Hitler) oder 19/8 (Sieg Heil).