Leipzig - Die Polizei hat in der Nacht zum Sonntag eine illegale Party im Leipziger Auwald - einem Landschaftsschutzgebiet - aufgelöst. An der Party hätten etwa 40 Leute teilgenommen, teilte die Polizeidirektion Leipzig mit. Ein DJ habe Musik über eine professionelle Anlage abgespielt, für die ein Notstromaggregat lief. Man habe die Musik in mehreren Stadtteilen hören können. Anwohner hatten die Polizei wegen Lärmbelästigung alarmiert. Gegen einen 39-Jährige wurde eine Ordnungswidrigkeitsanzeige erstattet, hieß es.