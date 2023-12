Suhl/Kloster Veßra - Die Polizei hat in Südthüringen eine Musikveranstaltung in einem rechtsextremen Szenelokal aufgelöst. Einer Streife fielen am Freitag Autos mit Kennzeichen aus mehreren Bundesländern vor einer Gaststätte auf, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Bei dem Betreiber handele es sich um einen amtsbekannten Mann aus der rechtsextremen Szene in Kloster Veßra (Landkreis Hildburghausen), hieß es. Den Angaben nach soll er zunächst versucht haben, den Grund für die rund 50 Besucher zu verschleiern. Allerdings machten die Beamten bei der Überprüfung eine nicht angemeldete Musikveranstaltung aus und lösten diese auf. Demnach wurden die Identitäten der Beteiligten aufgenommen.