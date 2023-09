Dresden - Die Polizei hat in Dresden ein Rechtsrock-Konzert aufgelöst. In einem Gebäude im Stadtteil Gittersee hätten sich am Samstagabend insgesamt 76 Menschen bei der Veranstaltung aufgehalten, teilte die Polizei am Sonntag mit. Die Einsatzkräfte stoppten das Konzert noch vor dem Beginn. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer stammten laut Polizei aus Deutschland, Polen und Tschechien. Ihnen wurden Platzverweise erteilt.

Es seien mehrere rechtsextreme Banner und Merchandising-Artikel mit verbotenen Symbolen sichergestellt worden. Zudem wurden neun Anzeigen unter anderem wegen Volksverhetzung und des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen erstattet. An dem Einsatz waren rund 300 Polizisten aus Sachsen und Bayern sowie ein Polizeihubschrauber aus Thüringen beteiligt.