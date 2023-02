Berlin - Ein Mann soll mehrere Menschen in Berlin-Mitte mit einer täuschend echten Spielzeugpistole bedroht haben. Nach Angaben von Zeugen habe der 37-Jährige die Waffe am Freitagmittag auf mehrere Passanten gerichtet, teilte die Polizei mit. Demnach überwältigten und fesselten Einsatzkräfte den 37-Jährigen in der Seydelstraße - fanden aber nur eine Plastikattrappe in einer seiner Hosentaschen.

Wegen Verhaltensauffälligkeiten hätten die Beamten den Mann zur psychiatrischen Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht, hieß es weiter. Er wurde aber nicht stationär aufgenommen. Nach den Angaben vom Samstag ist noch unklar, ob der Mann möglicherweise schon in der Nacht von Donnerstag auf Freitag Passanten auf der Fischerinsel bedroht hatte.