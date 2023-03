Berlin - Der Mann, der in einem Einkaufszentrum in Berlin-Spandau mit einem Messer verletzt wurde, befindet sich laut Polizei nicht mehr in akuter Lebensgefahr. Der Zustand des 28-Jährigen sei allerdings weiterhin kritisch, sagte eine Polizeisprecherin am Dienstag.

Der 28-Jährige war den Angaben zufolge am Montagmittag mit einem 30-Jährigen im Einkaufszentrum „Staaken Center“ in Streit geraten. Der Ältere soll den anderen Mann dann mit einem Messer lebensgefährlich verletzt haben. Der Verletzte wurde in einer Klinik notoperiert. Der mutmaßliche Täter war zunächst flüchtig, stellte sich wenig später aber auf einem Polizeirevier. Die Mordkommission ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdelikts. Weitere Angaben zu den Hintergründen machte die Polizei am Dienstag nicht.