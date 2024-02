Seit Jahren versuchen Neonazis das Gedenken an die Zerstörung Dresdens im Zweiten Weltkrieg zu vereinnahmen. In der Regel wird für das Wochenende davor ein Aufzug angemeldet - und Gegenprotest.

Dresden - Angesichts eines geplanten Aufzugs von Rechtsextremisten und dem seit Wochen anhaltenden Protest gegen rechts bereitet sich die Dresdner Polizei auf einen Großeinsatz am Sonntag vor. An diesem Tag wird bereits an die Zerstörung der Stadt im Zweiten Weltkrieg erinnert. Für den 13. Februar, den eigentlichen Gedenktag, plant die Polizei kleiner, auch weil an diesem Tag bisher kein rechter Aufzug angemeldet ist.

Polizeipräsident Lutz Rodig sagte am Donnerstag, man gehe angesichts des entsprechenden Gegenprotests am Sonntag von einer „konfrontativen Versammlungslage“ in der Innenstadt aus. Es werde dabei auch mit Rechtsextremisten vor allem aus Sachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt sowie Linksextremisten besonders aus Chemnitz und Leipzig gerechnet.

Maxime an beiden Tagen sei, die Versammlungsfreiheit zu gewährleisten, die Lager zu trennen und bei körperlichen Auseinandersetzungen und möglichen Blockaden einzuschreiten.