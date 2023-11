Erfurt - Die Erfurter Synagoge wird nach mehreren mutmaßlich antisemitischen Vorfällen nun rund um die Uhr von der Polizei bewacht. Die Anweisung gelte seit Dienstagabend und sei vor dem Hintergrund der jüngsten Ereignisse erlassen worden, sagte ein Sprecher des Innenministeriums am Mittwoch. Zuvor hatte die „Bild“ berichtet. Bislang hatte die Polizei mit regelmäßigen Streifenfahrten Präsenz vor der Synagoge gezeigt.

Wie genau die Polizeipräsenz nun aussehen wird, sei noch in der Abstimmung, sagte eine Sprecherin der Landespolizeiinspektion in Erfurt. Dem Sprecher des Innenministeriums zufolge gibt es auch Überlegungen, einen Container vor dem Gebäude aufzustellen.

Am Wochenende hatte es binnen weniger Stunden zwei mutmaßlich antisemitische Vorfälle an der Synagoge gegeben. In der Nacht zum Sonntag hatte die Polizei zwei Libyer festgenommen, die dort Zettel mit Solidaritätsbekundungen für die Menschen in Israel verbrannt haben sollen. Am Sonntagabend wurde an der Wand der Synagoge dann eine israelfeindliche Parole entdeckt, wie die Polizei mitteilte. Derzeit würden Videobilder ausgewertet. Hinweise auf Tatverdächtige gebe es nicht. In beiden Fällen hatten Zeugen Hinweise gegeben.

Die beiden in der Nacht zum Sonntag festgenommenen Männer seien noch nicht vernommen worden, teilte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Erfurt am Mittwoch mit. Derzeit gebe es bis auf den Tatort und die Tatsache, dass die Taten dieselbe Zielrichtung hätten, keinen Hinweis darauf, dass die beiden Festgenommenen auch für die Parole verantwortlich gewesen sein könnten. Es werde gegen unbekannt ermittelt. Laut „Bild“ war die Aufschrift „Vive Palestine, Fuck Israel“ neben den Haupteingang der Synagoge geschmiert worden.

Einige Tage davor war nach Polizeiangaben auch das Schloss eines jüdischen Kulturzentrums unweit der Neuen Synagoge zugeklebt worden. Auch hier werde ermittelt. Es habe dort auch Einbruchspuren gegeben. Ob es sich aber um einen antisemitischen Vorfall oder einen normalen Einbruchsversuch handle, sei nicht klar.

Die verbrannten Zettel hatten am Wochenende für heftige Reaktionen gesorgt. Politiker mehrerer Parteien forderten eine harte Reaktion des Staates und eine Ausweisung der Täter.