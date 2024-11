Ein 29-Jähriger soll in einem Berliner Club mit Drogen gehandelt haben. Bei einer Auseinandersetzung mit dem Türsteher wird er am Kopf verletzt. Die Polizei ermittelt.

Die Polizei hat in einem Club in Mitte einen mutmaßlichen Drogendealer festgenommen. (Symbolbild)

Berlin - Die Polizei hat einen mutmaßlichen Drogenhändler in einem Club in Berlin-Mitte festgenommen. Zuvor wurde der Mann bei einer Auseinandersetzung am Kopf verletzt, wie die Polizei mitteilte. Bisherigen Erkenntnissen zufolge wies ein Unbekannter am frühen Morgen den Sicherheitsdienst des Clubs auf den 29-Jährigen hin, weil er Drogen verkauft haben soll. Daraufhin habe der Türsteher den Mann zum Verlassen aufgefordert. Als dieser nicht gehen wollte, kam es zu einer Auseinandersetzung. Dabei erlitt der 29-Jährige eine Kopfverletzung. Er wurde ambulant versorgt.

Gerufene Polizisten durchsuchten den verletzten Mann. Dabei fanden sie mutmaßliche Drogen, verschreibungspflichtige Medikamente und Bargeld. Auch bei der anschließenden Durchsuchung seiner Wohnung wurden mutmaßliche Drogen, Bargeld und Arzneimittel sichergestellt. Gegen ihn wird wegen Handels mit Betäubungsmitteln und Inverkehrbringens verschreibungspflichtiger Arzneimittel sowie Körperverletzung ermittelt. Der 29-Jährige erstattete Anzeige wegen Körperverletzung gegen den Türsteher.