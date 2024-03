Berlin - Die Polizei prüft ein Bekennerschreiben zum Brand mehrerer Lastkraftwagen auf einem Baugelände in Neukölln. Das Schreiben, das am Freitag auf der Internetseite Indymedia veröffentlicht wurde und der linksextremen Szene zugerechnet wird, sei den Ermittlern bekannt und werde geprüft, wie eine Polizeisprecherin am Sonntag sagte. Der Staatsschutz ermittle. Die Täter begründen ihre Tat unter anderem damit, dass Zement klimaschädlich sei und dafür Mensch und Natur ausgebeutet würden.

In der Nacht zum Freitag waren auf einem Baugelände in Neukölln an der Kiefholzstraße, das im Kontext des Ausbaus der Autobahn 100 steht, insgesamt neun Lastkraftwagen beschädigt worden. Sechs brannten nach Angaben der Polizei vollständig aus. Die Polizei prüft auch, ob es einen Zusammenhang mit einem früheren Brand auf dem Baugelände gibt.