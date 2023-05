Ludwigsfelde - Die Polizei ist in Ludwigsfelde bei Berlin zu einem Einsatz wegen einer möglichen Gefährdungslage ausgerückt. Es seien Hinweise auf eine mögliche Gefährdungslage in einem Gebäude im Ortsteil Genshagen eingegangen, sagte eine Sprecherin der Polizeidirektion West am Donnerstagnachmittag. „Die Lage wird geprüft.“ Polizeikräfte seien vor Ort. Weitere Angaben machte sie bislang nicht. Um was für ein Gebäude es sich handelt und wie die Hinweise eingingen, wollte die Sprecherin zunächst nicht sagen. Ludwigsfelde liegt südlich von Berlin im brandenburgischen Landkreis Teltow-Fläming.