Ottendorf-Okrilla - Die Räumung des besetzten Protestcamps in einem Wald nördlich von Dresden ist aus Polizeisicht ohne größere Zwischenfälle angelaufen. „Bislang verlief die Räumung des Waldgebietes sehr ruhig und vor allem friedlich“, teilte Polizeidirektor Dirk Linczmajer am Mittwochabend mit. Er führte dies unter anderem auf Gespräche der Polizei mit den Aktivisten und Aktivistinnen zurück. „Bis auf wenige Ausnahmen verließen bereits mehrere Personen das Camp selbstständig.“

Laut Polizei wurden bislang zehn Ermittlungsverfahren eingeleitet. In den meisten Fällen sei Widerstand gegen Beamte geleistet worden. Zudem sei gegen das Betäubungsmittel- und Sprengstoffgesetz verstoßen worden. Einzelheiten nannte die Polizei nicht. „Eine Frau, die sich an einem Rohr festgeklebt hatte, befindet sich in medizinischer Betreuung“, teilte die Polizei weiter mit. Den Angaben zufolge waren am Mittwoch mehr als 1000 Polizisten im Einsatz.

Am Morgen begann die Räumung des Waldgebiets bei Ottendorf-Okrilla im Landkreis Bautzen, das im lokalen Sprachgebrauch „Heibo“ genannt wird. Die Aktivisten wollen verhindern, dass der Wald für den Kiesabbau abgeholzt wird. Das Unternehmen KBO in Ottendorf-Okrilla will in der Region weiter Kies abbauen und besitzt dafür die Genehmigung.