Magdeburg - Die Polizei rechnet in Magdeburg wegen mehreren angemeldeten Demonstrationen am Wochenende mit erheblichen Verkehrsbehinderungen in der Innenstadt. Am Samstag sind nach Polizeiangaben zwei Demonstrationen mit insgesamt rund 700 Teilnehmern angemeldet. Unter anderem die AfD rief zur Teilnahme an einer Großdemonstration auf dem Domplatz auf. Die Kundgebung stehe unter dem Titel „Deutschland braucht Neuwahlen“.

Am Sonntag findet eine Fahrraddemo statt, die nicht nur durch die Innenstadt führt, sondern auch über den Magdeburger Ring. Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club hat zu der Demo aufgerufen, um für die Umsetzung von Radverkehrsprojekten in der Landeshauptstadt zu demonstrieren.