Halberstadt - Fast zwei Wochen nach dem Waldbrand am Brocken im Harz hat die Polizei ein Hinweisportal geschaltet. Zeugen könnten dort Fotos oder auch Videos des Geschehens hochladen, teilte die Polizei am Freitag mit. Die Ermittler interessieren sich vor allem für Aufnahmen vom 6. September in der Zeitspanne von 10:00 Uhr bis 14:00 Uhr, die den Ausbruchsort des Brandes zwischen Eckerloch und Goethebahnhof zeigen.

Die Feuerfront hatte sich zeitweise auf einer Länge von mehr als 1.000 Metern in dem unwegsamen Gelände ausgebreitet. Bei dem Einsatz waren auch mehrere Flugzeuge und Hubschrauber, unter anderem von Bundeswehr und Polizei, in der Luft. Der Großbrand am Königsberg galt am 11. September als gelöscht.