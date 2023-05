Leipzig - Wegen des angekündigten autonomen „Tag X“ am Samstag nach dem Urteil im Extremismus-Prozess gegen Lina E. hat die Leipziger Polizei ihren Tag der offenen Tür abgesagt. Das teilte ein Sprecher der Polizeidirektion am Donnerstag auf Anfrage mit. Der Tag der offenen Tür war am 3. Juni geplant. Das Urteil gegen die Studentin Lina E. und drei Mitangeklagte soll am 31. Mai fallen. Ihnen werden Angriffe auf mutmaßliche Neonazis in Leipzig, Wurzen und Eisenach vorgeworfen.

In linken Kreisen wird seit langem bundesweit für den „Tag X“ mobilisiert. Angekündigt ist eine autonome Demo. Die Aufrufe dazu werden unter anderem von einem Solidaritätsbündnis Antifa Ost im Internet und in Sozialen Netzwerken verbreitet. Die Polizei stelle sich am 3. Juni auf einen Großeinsatz ein, sagte der Sprecher. Dazu sei auch Unterstützung aus anderen Bundesländern angefragt worden.

Beim Tag der offenen Tür sollte es auf dem Gelände der Bereitschaftspolizei in Leipzig unter anderem Vorführungen der Reiterstaffel, Einblicke in die Polizeiarbeit und ein Konzert des Polizeiorchesters geben.